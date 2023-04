Zweden organiseert grootste militaire oefening in een kwarteeuw

Nog tot 11 mei bereiden landtroepen, luchtmachten en marines, waaronder veel NAVO-leden, zich voor op een "hypothetische aanval van een buitenlandse macht". De oefening zal vooral plaatsvinden in het zuiden van het land en op het eiland Gotland, in de Baltische Zee. De laatste keer dat een training op deze schaal plaatsvond in de regio was in 1989.