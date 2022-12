Zweden moet volgens Turkije nog veel meer doen om NAVO-lid te worden

Lahbib gaat op bezoek bij rivaal van Erdogan die veroor­deeld is tot bijna drie jaar cel

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft vrijdag een ontmoeting met de burgemeester van Istanboel. Rond hem is er net nu veel te doen in Turkije. Hij werd woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna drie jaar. Doordat hij in beroep gaat tegen dat vonnis, is hij een vrij man en blijft hij zijn functie uitoefenen. Tegen zijn veroordeling was er donderdag een bijeenkomst met duizenden mensen in Istanboel.

15 december