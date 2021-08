Zweden heeft corona-uitbraak na week van intimiteit en genot op festival voor tantraseks

Goed Gevoel Onthaasten tussen de lakens: tantraseks is hot. “Je creëert een dieper verlangen en een voller orgasme”

26 maart “Bij tantraseks vertragen, voelen en genieten we van alles wat er in het lichaam gebeurt en leren we surfen op de golven van extase die al die gevoelens over je hele lichaam teweegbrengen.” De lockdown dwong ons om te onthaasten, met meer tijd voor onszelf en elkaar. En dat maakt tantra relevanter dan ooit. De oosterse levenshouding zorgt voor een betere verbinding met jezelf én voor een intenser seksleven. Experte Inge Leemans legt uit hoe dat werkt en hoe je er zelf in bed mee aan de slag gaat, samen of alleen. “Tantra vertrekt niet noodzakelijk vanuit spanning en seksuele drive, maar vanuit ontspanning en liefde. Het gaat niet om klaarkomen, maar om het contact zelf.”