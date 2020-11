Zweden "getest" door pandemie, zegt premier in zeldzame televisietoespraak

Löfven sprak de natie toe in een speech die op televisie werd uitgezonden, geen alledaags gegeven in Zweden. De laatste dateert van maart, tijdens de eerste coronagolf. Daarna moeten we al terugkeren tot de terreuraanslag in Stockholm in 2017.

Volgens Löfven is de "kleine adempauze van afgelopen zomer en herfst voorbij". "Meer mensen worden ziek. Meer bedden op intensieve zorgen worden ingenomen door erg zieke COVID-19-patiënten. Meer mensen sterven", zei hij, terwijl hij het had over de “donkere wintermaanden”.

De Zweedse premier spoorde zijn landgenoten aan om samen te werken. "Te veel mensen hebben de adviezen en aanbevelingen genegeerd. Maar nu zien we hoe mensen opnieuw hun verantwoordelijkheid nemen", zei hij. Löfven illustreerde dat met cijfers over het toegenomen aantal telewerkers en duidelijk teruggedrongen verplaatsingen. "Zweden wordt getest. Maar Zweden zal de test doorstaan.” Hij riep op zo veel mogelijk enkel met huisgenoten af te spreken, terwijl singles liefst slechts één of twee vrienden zouden zien.

Zweden telt iets meer dan 10 miljoen inwoners en heeft tot nog toe 208.300 bevestigde besmettingen met COVID-19 geregistreerd. In totaal zijn 6.400 patiënten overleden aan de gevolgen van het longvirus. In tegenstelling tot de buurlanden had Zweden tot nog toe een relatief losse aanpak van de epidemie. Zo bleven cafés, fitnesszalen en winkels er gewoon open.

Vrijdag gingen voor het eerst toch vrij strenge maatregelen in, in de hoop het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen. Zo is alcoholverkoop 's nachts verboden, ook in bars en restaurants. Vanaf dinsdag worden openbare bijeenkomsten beperkt tot acht personen in plaats van vijftig.