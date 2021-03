Zweden gebruikt AstraZeneca-vaccin voorlopig enkel voor 65-plussers

Coronatest­reis naar Rhodos is enorm succes bij onze noorderbu­ren: 5.000 registra­ties in twee uur

7:19 Het regent aanmeldingen in Nederland voor een proefvakantie op het Griekse eiland Rhodos. Binnen twee uur hebben zeker 5.000 belangstellenden zich geregistreerd. Dat meldt reisorganisatie Sunweb. Het is zo druk, dat de website overbelast is.