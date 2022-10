Zweden gaat nieuwe kerncentrales bouwen

INTERVIEW. Premier De Croo over de energiecri­sis: “Ik ga mensen niet laten kiezen tussen eten of verwarmen”

“Welke scheet een partijvoorzitter laat? I don’t care. Ik werk aan oplossingen.” Het politieke gewoel in deze crisis is groot, maar premier Alexander De Croo (Open Vld) wil daar ver vandaan blijven. Al fileert hij ook scherp. Over de demarche van Verlinden: “Een kerncentrale is geen limonadefabriek.” Over Rusland: “Je kan niet onderhandelen met een lavabo.” Over Charles Michel: “Ursula Von der Leyen berispen? Ik vond dat onterecht.”

24 september