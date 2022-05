Zweden en Finland dienen woensdag aanvraag NAVO-lidmaatschap in

ANALYSE. Eerst zijn spionnen, nu zijn officieren. Wie kan Poetin nog de schuld geven, behalve zichzelf?

Rusland loopt de ene vernedering na de andere op in Oekraïne. En daar zijn al wel wat koppen voor gerold. Het is niet door de stuurman te vervangen, dat Poetin zijn Titanic drijvend houdt. Maar het wijst wel op een groot risico, waarschuwen Ruslandkenners: “Als Poetin het falen van zijn oorlog niet als zijn eigen falen erkent, dan is er echt wel een gevaarlijke grond voor onberekenbaar, irrationeel en apocalyptisch gedrag”.

