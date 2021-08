Zwartgeblakerde bomen en verwoeste huizen: Griekse eiland Evia meet de schade op

Priester vermoord in Frankrijk: dader is vermoede­lij­ke brandstich­ter van kathedraal in Nantes

0:24 In een dorp in het westen van Frankrijk, Saint-Laurent-sur-Sèvre, is een priester vermoord, vermoedelijk door een Rwandees (40) die in 2020 betrokken zou zijn geweest bij een brandstichting in de kathedraal van Nantes. De man heeft zichzelf maandag bij de politie in het departement Vendée gemeld en gezegd dat hij de priester heeft vermoord. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Er is een onderzoek ingesteld wegens “vrijwillige doodslag” en de verdachte is maandagavond geïnterneerd.