Zwarte zaterdag op Europese wegen richting zuiden, voor terugkeer geldt code rood in heel Europa

Het is zaterdagochtend al erg druk op de Europese wegen richting het zuiden. Het wordt een tweede zwarte zaterdag, stellen mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. Voor de terugkeer geldt code rood in heel Europa en de verkeerspiek wordt rond 15 uur verwacht.

In Frankrijk staat er rond 6.30 uur al 120 kilometer file in totaal. Het gaat onder meer om 50 kilometer op de A7 in de Rhônevallei richting zuiden en de eerste files beginnen zich te vormen op de A10 Parijs-Bordeaux bij buitenrijden van Parijs en bij Bordeaux.

In Duitsland is het vooral erg druk in Zuid-Duitsland met files, tot meer dan een uur vertraging, op de A8 München-Salzburg.

In Zwitserland staat er een file van 3 kilometer of 30 minuten vertraging voor de Gotthardtunnel richting Italië.

In Oostenrijk is het dan weer filerijden aan de Karawankentunnel richting Slovenië. Er is druk verkeer met vertragingen op de A10 Salzburg-Villach naar Slovenië en op de A13 (Brennersnelweg) naar Italië

Tot slot is het in Italië erg druk op de A1 Milaan-Bologna met lange files bij Piacenza.

Zondag wordt een van de drukste verkeersdagen van de zomer. Er geldt code rood in heel Europa voor vertrek en het wordt een zwarte dag in Frankrijk. Touring waarschuwt voor extreem moeilijk verkeer met monsterfiles. De piekuren duren van 8 tot 17 uur en de verkeerspiek wordt rond het middaguur verwacht.

KIJK. Files zorgen voor eerste zwarte zaterdag deze zomer