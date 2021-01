Zwarte leden van Capitol Police doen hun verhaal over bestorming: "Vijftien keer 'nigger' genoemd”

Zijn jongere collega-agent kreeg slagen in het gezicht, terwijl anderen hem net toeriepen “dat ze aan hun kant staan” en “dit net doen voor hen.” De man zag tussen de meute vlaggen van ‘Blue Lives Matter’, een actiegroep die geweld tegen politiefunctionarissen aankaart maar eerder kritiek kreeg vanwege mensenrechtengroeperingen.

De twee beroepen zich op anonimiteit uit angst voor represailles van leidinggevenden en collega’s. Beiden klagen aan dat ze totaal onvoorbereid het veld in moesten en geen partij bleken voor de honderden oproerkraaiers. “Ze spoten traangas naar ons. Ik noem ze geen betogers, voor mij zijn ze binnenlandse terroristen (...) Ze noemden me zeker vijftien keer ‘nigger’.”

“Deze kerels waren militair getraind. Een groot deel is voormalig militair. Ze beschikten over walkietalkies, hadden oortjes in en hadden zelfgemaakte explosieven bij.”

Wat de twee agenten vooral tegen de borst stuit is het feit dat een blanke collega van hen uiterst vriendelijk omsprong met de indringers en zelfs poseerde voor selfies te midden van symbolen die refereerden naar blanke suprematie.

De povere beveiliging staat in schril contrast met vreedzame Black Lives Matter-demonstraties in het voorjaar waarbij honderden tot de tand bewapende agenten de omgeving van het Capitool beschermden. Iets wat de twee ook is opgevallen. “Als je de BLM-demonstranten zo behandelt, moet je andere groepen betogers op dezelfde manier aanpakken, verdomme.” De agent laakt ook het geringe aantal arrestaties na de feiten.

De FBI heeft aan bushaltes in Washington DC advertentieruimtes gehuurd die moet helpen voortvluchtige Capitoolbestormers op te sporen.

Eens de politieversterking uren later in werking trad en de belegering een definitief einde kende, kreeg een van de agenten de tranen in de ogen. “Ik zat samen met een zwarte collega en ik zei: ‘what the fuck? Is dit Amerika? Wat is er in hemelsnaam gebeurd. Ik ben dit zo beu.”

Het hoofd van de Capitoolpolitie is twee dagen na de feiten opgestapt. Commissaris Steven Sund stelde eerder in een verklaring dat zijn agenten een heroïsche prestatie hadden geleverd “gezien de situatie waar ze zich in bevonden” en dat de “massale rellen” bij het Capitool buitencategorie waren. Een van de vijf doden is overigens een Capitoolpolitieman, Brian Sicknick (51), een Trump-fan nota bene. Een tweede agent van het corps is dit weekend uit het leven gestapt.

