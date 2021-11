Zwarte jogger werd vermoord door drie witte mannen. Overwegend witte jury oordeelt nu over hun lot

In de Amerikaanse staat Georgia beraadslaagt de jury vandaag over het vonnis voor drie witte mannen die aangeklaagd worden voor de moord op de zwarte Ahmaud Arbery. Het drietal achtervolgde Arbery, die een rondje aan het joggen was, met hun pick-uptrucks en een van hen schoot hem dan dood, toen ze hem probeerden aan te houden. De mannen verdachten hem ervan een dief te zien. De twaalfkoppige jury bestaat uit elf witte leden en één zwarte.

De feiten vonden plaats in Satilla Shores, een wijk in de buurt van Brunswick, op 23 februari 2020. De drie beklaagden, Travis McMichael (35), zijn vader Gregory McMichael (65) en hun buurman William ‘Roddie’ Bryan (52) sprongen in hun pick-uptrucks toen Gregory McMichael Arbery voorbij hun woningen zag rennen. Vader McMichael - een voormalige politieagent - vermoedde dat de jongeman iets te maken had met inbraken in hun buurt.

Het drietal probeerde Arbery aan te houden in het kader van de wet op burgerarrestatie. In Georgia was het burgers tot eerder dit jaar immers toegestaan om andere burgers aan te houden indien ze een redelijke grond hadden tot verdenking van een misdrijf. Arbery weigerde zomaar gehoor te geven aan de mannen en werd ter plekke doodgeschoten door Travis McMichael.

Volledig scherm Beklaagde Travis McMichael. © REUTERS

De 25-jarige Arbery groeide na zijn dood net als George Floyd uit tot één van de symbolen van de Black Lives Matter-beweging in de VS.

Tijdens het meer dan twee weken durende proces, passeerden meer dan 20 getuigen de revue. Travis McMichael nam ook plaats op de getuigenbank. Hij beweerde dat hij Arbery doodschoot uit zelfverdediging.

Overwegend witte jury

Vanaf vandaag discussieert de jury over de schuldvraag. De twaalfkoppige jury bestaat uit negen witte vrouwen, twee witte mannen en één zwarte man. De openbare aanklagers verzetten zich tegen de samenstelling van de jury, aangezien Glynn County, waar het proces wordt gevoerd, ongeveer 70 procent wit en 27 procent zwart is. Volgens hoofdaanklager Linda Dunikoski hebben de advocaten de verdediging onevenredig veel gekwalificeerde zwarte juryleden laten schrappen en beroepen ze zich daarvoor soms op het ras van de juryleden.

“Deze rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake lijkt te zijn van opzettelijke discriminatie,” zei ook de rechter, maar hij oordeelde dat de rechtszaak mocht verdergaan met de geselecteerde juryleden omdat de verdediging grondige reden, naast ras, kon voorleggen voor het wegsturen van de zwarte juryleden.

Quote Het gaat er niet om of deze drie mannen goede of slechte mensen zijn. Het gaat erom dat ze aansprake­lijk en verantwoor­de­lijk gesteld worden voor hun daden.

Schuldvraag

Hoofdaanklager Linda Dunikoski vraagt de jury om de drie beklaagden over de hele lijn schuldig te bevinden. “Het gaat er niet om of deze drie mannen goede of slechte mensen zijn. Het gaat erom dat ze aansprakelijk en verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden,” zei ze.

Volgens Dunikoski probeert de verdediging Arbery de schuld te geven van zijn eigen dood. “Standaard gedoe: het slachtoffer belasteren, het is de schuld van het slachtoffer. Ik weet dat jullie daar niet zullen intrappen. Het is beledigend.”

Volledig scherm Openbare aanklager Linda Dunikoski vraagt dat het drietal schuldig wordt verklaard over de hele lijn. © AP

Wet op burgerarrestatie

De verdediging beroept zich op de wet op burgerarrestatie en stelt dat de drie mannen het recht en de plicht hadden om in hun pick-uptruck te springen en Arbery te achtervolgen om hem vervolgens aan te houden, omdat ze reden hadden om aan te nemen dat hij iets te maken had met recente misdrijven in de buurt. De wet werd ingetrokken nadat vorig jaar videobeelden van de schietpartij werden vrijgegeven op sociale media. De beelden werden gemaakt door beklaagde William Bryan en zorgden voor grote verontwaardiging.

Als gevolg werd de omstreden wet afgelopen jaar ingetrokken.

Volledig scherm Wanda Cooper-Jones, de moeder van Ahmaud Arbery. © REUTERS

Geen bewijs van diefstal

Arbery ging regelmatig joggen in de buurt en er werden geen bewijzen geleverd dat hij tijdens zijn rondes ooit iets gestolen heeft. Toen hij vermoord werd, had hij niets ander bij zich dan zijn kledij en zijn loopschoenen. De aanklager las voor uit Gregory McMichaels verklaring aan de politie, waarin hij zei dat hij geen idee wat Arbery had gedaan voor hij voorbij de oprit van de McMichaels rende.

Openbare aanklager Dunikoski stelde dat Arbery vermoord werd omdat hij weigerde te stoppen en met de mannen te spreken. Vervolgens werd hij klemgereden door twee wagens, had hij geen wapens en niemand in de buurt om hem te helpen, argumenteerde ze.

In haar slotbetoog probeerde Laura Hogue, de advocate van Gregory McMichael, het slachtoffer af te schilderen als een beangstigende, walgelijke crimineel met “lange, vuile teennagels”. De ouders van Arbery waren erg van streek door de opmerkingen, die volgens hen onnodig grof waren. Ook een grote groep sympathisanten van de familie Arbery die zich buiten aan het gerechtsgebouw heeft verzameld, reageerde boos.

Volledig scherm Tientallen demonstranten verzamelden zich aan het gerechtsgebouw. © AP

Het proces rond de moord op Arbery liep deels gelijk met de zaak tegen de tiener Kyle Rittenhouse, die vorige week werd vrijgesproken van moord nadat hij tijdens een Black Lives Matter-betoging twee mensen had doodgeschoten en een derde had verwond. Beide zaken illustreren de grote verdeeldheid in de VS over wapenrechten. In beide processen beroepen de beklaagden zich op het recht op zelfverdediging.

Volledig scherm Marcus Arbery, de vader van Ahmaud. © AP

Onregelmatigheden

Travis McMichael getuigde vorige week dat Arbery had geprobeerd zijn geweer af te pakken en beweerde dat hij vreesde voor zijn leven. Maar volgens de aanklagers vertelde hij op de dag van de schietpartij aan de politie dat hij niet zeker was of Arbery echt naar zijn wapen greep. Dunikoski wees de jury op onregelmatigheden in zijn verklaringen en haalde ook het videobewijs aan dat volgens haar aantoont dat McMichael loog terwijl hij onder eed stond.

Dat McMichael zijn vuurwapen op Arbery richtte, is volgens Dunikoski zware mishandeling, en men kan zich niet beroepen op zelfverdediging als men een misdrijf begaat, noch kan men buitensporig geweld gebruiken om zichzelf te verdedigen, argumenteerde ze.

Volledig scherm Beklaagde William ‘Roddie’ Bryan. © AP

De advocaat van William Bryan betoogde dat Bryan een simpele man was die niet wist dat de McMichaels hun wapens hadden gepakt toen hij in zijn eigen pick-up truck sprong om deel te nemen aan de achtervolging. De advocaat stelde dat de “hand van God” of een gelijkaardige goddelijke kracht Bryan aanzette tot het maken van het belangrijkste bewijs dat de jury te zien kreeg: de video van de schietpartij op Bryans mobiele telefoon.

Tweede rechtszaak

Los van de uitspraak van de jury in dit proces, zullen de McMichaels en Bryan zich hierna nog moeten verdedigen in een tweede rechtszaak die tegen het drietal werd aangespannen door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De Amerikaanse overheid beschuldigt de mannen van haatmisdrijven en poging tot ontvoering en stelt dat ze het recht van Arbery om gebruik te maken van een openbare weg belemmerden omwille van zijn huidskleur.

Volledig scherm Beklaagde Gregory McMichael. © REUTERS

LEES OOK: