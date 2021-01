Zwarte dozen gevonden van Indonesisch vliegtuig dat verdween boven zee

Madrid geteisterd door zwaarste sneeuwval in vijftig jaar: luchthaven gesloten, veel verkeers­hin­der

9 januari In Madrid is zoveel sneeuw gevallen dat de internationale luchthaven zijn deuren heeft moeten sluiten. Het is al 50 jaar geleden dat de sneeuwval zo hevig was in de Spaanse hoofdstad. Ook het verkeer op de Spaanse wegen ondervindt hinder.