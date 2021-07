Zwarte doos ramptoestel Filipijnen gevonden

Minstens 45 doden bij crash van militair vliegtuig op Filipijnen

4 juli In het zuiden van de Filipijnen is een militair vliegtuig met minstens 92 inzittenden neergestort. Het toestel miste in het zuidelijke eiland Jolo de landingsbaan en probeerde tevergeefs nog opnieuw snelheid te maken. Het transportvliegtuig schoot bij de crash in brand. Minstens 45 mensen zijn om het leven gekomen.