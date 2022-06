Zwarte adolescent 91 jaar na executie in VS onschuldig verklaard

Antwerpen Terreurkop­pel riskeert opnieuw 18 jaar, maar Iraanse verzetsbe­we­ging wil zwaardere maatrege­len: “Iraanse ambassades in Europa zijn broedhaar­den voor terrorisme”

Het Antwerpse hof van beroep beslist morgen over het lot van Amir S. en Nasimeh N., het beruchte Iraanse ‘terreurkoppel’ dat in Wilrijk woonde. In eerste aanleg kregen zij tot 18 jaar cel voor hun rol in de verhinderde aanslag op een bijeenkomst van een Iraanse verzetsbeweging in Frankrijk. Het National Council of Resistance of Iran (NCRI) kijkt alvast uit naar de uitspraak en lijkt geen angst te hebben. Nochtans zijn de strafmaten voor hen niet het belangrijkst. “De EU moet haar houding jegens Teheran drastisch omgooien.”

10 mei