Zwart meisje (9) in VS met pepperspray bespoten door politie

Bodycams

De politie liet weten te hebben gehandeld om de veiligheid van het meisje te verzekeren. Politiechef Cynthia Herriott-Sullivan van Rochester zei echter op een persconferentie dat wat er gebeurd is, niet aanvaardbaar is. “We zullen doen wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer voorvalt”, citeert CNN de politiebaas.

Daniel Prude

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de politie van Rochester in opspraak komt voor gewelddadig optreden tegen Afro-Amerikanen. In maart vorig jaar stierf de 41-jarige Daniel Prude die door de politie tegen de grond werd gehouden. De agenten hadden een kap over zijn gezicht gedaan, nadat hij op de agenten had gespuwd en gezegd had dat hij besmet was met het coronavirus.