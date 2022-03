Zware verkeershinder verwacht in en rond Brussel vanwege topoverleg NAVO en EU

De Amerikaanse president Joe Biden woont vandaag in Brussel een NAVO- en een Europese top bij en dat zal ook een impact hebben op het verkeer in en rond de hoofdstad. Biden landde gisteravond in Zaventem , morgen reist hij door naar Polen.

De Amerikaanse president is in ons land vanwege de oorlog in Oekraïne. Biden wil het met de andere politieke leiders hebben over de internationale steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Naast Biden worden in ons land tientallen andere regeringsleiders en staatshoofden verwacht.

Doordat zoveel leiders naar ons land afzakken, zullen er veel verplaatsingen en escortes zijn in en rond de hoofdstad. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene waarschuwt daarom voor zware verkeershinder, vooral vandaag en morgen.

Verkeer tijdelijk stilgelegd en drie veiligheidszones

Zo kan het verkeer tijdelijk stilgelegd worden op de ring rond Brussel (R0), de E40 tussen Sterrebeek en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, de Gulden Vlieslaan en de kleine ring (R20) bovengronds. Ook de verschillende tunnels in Brussel zullen worden afgesloten voor het verkeer.

Er zullen in en rond de hoofdstad ook drie veiligheidszones worden ingesteld. Het gaat onder meer om de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Evere (op 24 maart), de Amerikaanse ambassade in het centrum van de stad (op 23, 24 en 25 maart) en de Europese wijk (op 24 en 25 maart). Het verkeer zal er afgesloten worden en er zal een parkeerverbod gelden. In tegenstelling tot eerdere berichten zal er geen echte veiligheidszone zijn aan The Hotel op de Waterloolaan.

“Mijd de auto zoveel mogelijk”

De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene raadt aan om zo veel mogelijk de auto te mijden, en te kiezen voor metro of trein. De MIVB waarschuwde eerder al dat verschillende buslijnen verstoord zullen zijn en dat de metro dus een betere optie is. Reizigers worden aangeraden zich zo goed mogelijk te informeren.

President Joe Biden kwam gisteravond aan op de militaire luchthaven van Melsbroek, waar hij opgewacht werd door premier Alexander De Croo. Vandaag woont Biden eerst op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel een bijzondere NAVO-top bij over de Russische invasie in Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is uitgenodigd om de NAVO-top via videoverbinding toe te spreken. Biden zal vandaag ook de eerste dag bijwonen van een Europese top, waar de Russische inval in Oekraïne eveneens op de agenda staat. Verder is er vandaag een G7-bijeenkomst gepland in Brussel.

Manifestaties

De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene spreekt van "een enorme inzet van personeel en middelen" voor de bijeenkomsten van de politieke leiders. De ontmoetingen gaan overigens gepaard gaan met enkele manifestaties, klinkt het.

Na de ontmoetingen in Brussel vliegt Biden morgen door naar Warschau, om er met de Poolse president Andrzej Duda te overleggen. Ze zullen de humanitaire crisis bespreken die ontstaan is door de Russische invasie.