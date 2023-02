Zware touringcars vanaf 2024 geweerd uit centrum Amsterdam

"Er komen jaarlijks veel bezoekers naar Amsterdam met een touringcar. Dat zijn niet alleen toeristen, maar ook kinderen op schoolreisje naar Artis of ouderen die naar een museum gaan, en daar willen we graag ruimte voor bieden", zegt de Amsterdamse schepen van Verkeer Melanie van der Horst. "Maar met 300 tot 450 touringcars per dag er is te veel overlast voor de bewoners in het centrum, waar juist heel weinig plek is voor deze grote wagens. Daar gaan we vanaf volgend jaar een eind aan maken."