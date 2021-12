Zware straffen voor dodelijke brand in Braziliaanse discotheek

De eerste onbemande zelfrijden­de taxi’s zijn een feit

In Shanghai in China kunnen inwoners vanaf nu een taxi nemen zonder een chauffeur. Passagiers verifiëren zich door gezichtherkenning of hun gsm-nummer. De onbemande zelfrijdende taxi, genaamd Robo-taxi, werkt door middel van spraakbesturing. Volgend jaar moeten er zo’n 200 voertuigen rondrijden. In 2025 willen de makers de Robo-taxi op grote schaal inzetten. Rijden we binnenkort allemaal eens in zo’n zelfrijdende taxi?

