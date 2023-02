Zware sneeuwval veroorzaakt verkeerschaos in Kroatië

11-jarig meisje overleden aan vogelgriep en meer gevallen bij zoogdieren. Kan dit uitgroeien tot een nieuwe pandemie?

In Cambodja is een meisje van 11 jaar oud overleden aan de vogelgriep. Wetenschappers zien ook meer gevallen bij zoogdieren. Hoe kan dat? Wat als het virus muteert? En hoe gevaarlijk is het voor de mens? Net op adem van de coronapandemie vragen we topvirologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst om raad. “Gelukkig verloopt de overdracht naar de mens zeer inefficiënt."