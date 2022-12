Zware sneeuwval in Japan eist zeventien doden

“Er is geen stroom, geen verwarming en mijn baby ligt aan de beademing”: Amerikaan­se vrouw probeert haar kind in leven te houden tijdens histori­sche (sneeuw)storm

De krachtige sneeuwstorm in de VS heeft al tot beklijvende situaties geleid. Zo heeft een vrouw urenlang haar 1-jarig kind dat aan de beademing ligt, in leven proberen te houden. Hulpdiensten raakten immers niet ter plaatse door de hevige sneeuwval. Op Facebook deelde de moeder wanhopig tal van smeekbedes.

25 december