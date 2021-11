Zware rellen bij coronabetoging in Rotterdam, nieuwe demonstratie in Amsterdam geannuleerd

UpdateEen demonstratie tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod in Rotterdam is vrijdagavond volledig uit de hand gelopen. Eén politiewagen werd in brand gestoken, andere voertuigen geplunderd en vernield. De politie loste waarschuwingsschoten, maar er vielen ook gerichte schoten. Daarbij vielen gewonden. Dat iemand overleden zou zijn, zoals op sociale media rondgaat, kan de politie niet bevestigen. Minstens 20 mensen werden gearresteerd. Een nieuwe demonstratie, die zaterdagmiddag in Amsterdam zou plaatsvinden, is geannuleerd.

De betogers staken vrijdagavond in Rotterdam zwaar vuurwerk af, verkeersborden en stoeptegels werden gesloopt. Op straat werden brandjes gesticht. Politie en brandweer werden bekogeld, een camerajournalist deelde in de klappen. Agenten waren in groten getale aanwezig en probeerden de orde te herstellen. Ook het waterkanon werd ingezet.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak tijdens de persconferentie vannacht van “een orgie van geweld”. Volgens de burgemeester heeft de politie inmiddels “de macht terug” in het hart van de stad. Ferd Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, noemt de rellen “misdadig gedrag”.

Zaterdag rond 11 uur was de grootste puinhoop opgeruimd, al zijn er hier en daar nog zwartgeblakerde plekken te zien.

Rellen aangekondigd op Telegram

Volgens de Nederlandse krant Trouw waren de rellen de voorbije week al aangekondigd op de berichtendienst Telegram. In een chatgroep met ruim 7.000 leden, bijna allemaal mensen die fel tegen de coronamaatregelen zijn en die zichzelf wappies noemen, werd opgeroepen om naar de Coolsingel in Rotterdam te trekken. In diezelfde groep werden ook filmpjes van de rellen gedeeld.

Honderden betogers hadden zich vrijdagavond op de Coolsingel verzameld. Ze protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aanstuurt. Daarbij zouden mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen als ze gevaccineerd of genezen zijn. Een negatieve coronatest volstaat in dat geval niet meer.

De betoging liep uit op rellen. Sommigen liepen met koevoeten rond, af en toe werd er “Rotterdam hooligans” geroepen. De politie voerde uiteindelijk charges uit.

Gericht geschoten

De politie loste schoten en raakten meerdere mensen gewond. Het zou gaan om waarschuwingsschoten, maar er werd ook gericht geschoten, deelde een politiewoordvoerder vannacht mee tijdens een persconferentie. “Wat er precies gebeurd is, dat gaan we onderzoeken”, zei de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar, die toevoegde nog meer aanhoudingen te verwachten.

Er werd ook een noodbevel tot 4.30 uur ‘s nachts afgekondigd. Dat betekent dat mensen niet meer aanwezig mochten zijn op en rondom de Coolsingel en in de omringende stations. Het Centraal Station werd door de ongeregeldheden gesloten.

Iets na 22 uur leek de rust terug te keren. Veel demonstranten waren huiswaarts gekeerd. Wie toch nog aanwezig was, werd met de wapenstok achterna gezeten en letterlijk van het plein geveegd. Schijn bedriegt echter, want anderhalf uur later was het toch weer onrustig. Op sociale media is te zien hoe één man neergeschoten werd, nochtans lijkt hij niet dreigend uit de hoek te komen.

Op toegangswegen rond de stad hield de politie scherp in de gaten of er groepen naar het centrum wilden. Er sijpelden ook berichten door dat mensen niet meer de stad in of uit zouden kunnen.

Eerder op de dag werd via sociale media al opgeroepen tot de betoging. Een woordvoerster van de stad liet weten dat de demonstratie niet aangevraagd werd.

Ontstemde reacties stromen intussen binnen. “Geweld heeft zich genesteld in onze democratie. Dit is nooit toegestaan”, reageert Jan Struijs als voorzitter van de Nederlandse Politiebond (een vakbond voor politieambtenaren; nvdr). “Dit heeft niks met demonstreren te maken, maar met rellend tuig en naïeve domme meelopers. Wat een gevaar”, vult zijn collega Koen Simmers aan.

Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie, noemt de beelden afschuwelijk. “Is dit demonstreren? Veel respect voor de collega’s die daar aan het werk zijn. Ik hoop dat zij straks veilig thuiskomen. Dat geldt voor hen en voor alle hulpverleners die onder onaanvaardbare omstandigheden de stad beschermen.”

Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, denkt dat de agenten geschoten hebben omdat “de situatie uiterst bedreigend was”. Hij is zeer ontstemd over de situatie. “Dit zijn geen rellen meer, dit is extremistisch gedrag. Dit is niet meer normaal.” Volgens Van de Kamp is er veel schade aangericht, maar zijn aandacht gaat nu eerst uit naar de collega’s die in de vuurlinie stonden.

Nieuwe demonstratie geannuleerd

De demonstratie ‘United We Stand’, die zaterdagmiddag in Amsterdam zou plaatsvinden, is geannuleerd. De organisatie heeft daartoe besloten na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam, zo meldt ze op haar Facebookpagina. De gemeente Amsterdam bevestigt dat de demonstratie niet doorgaat.

De organisatie roept mensen die van plan waren mee te lopen in de mars van de Dam naar het Westerpark, op om niet naar Amsterdam te komen.

“Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed”, schrijft United We Stand Europe op Facebook. De organisatie verwijst naar onbevestigde berichten over een van de Rotterdamse demonstranten die zou zijn overleden. “Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan.”

De zogenoemde World Wide Demonstration zou voor de vijfde keer worden gehouden. Er werden duizenden mensen verwacht, net als bij de eerdere edities.

