Zware regenval leidt onder meer tot dambreuk in Griekenland: mensen en honden zitten vast op hun dak, vierde dodelijk slachtoffer geborgen

In Griekenland is de afgelopen dagen een recordhoeveelheid regen gevallen, met zware overstromingen tot gevolg. De immense regenval leidt tot hartverscheurende taferelen in onder meer de Griekse gemeente Palamas. Door een dambreuk werden daar straten overspoeld, mensen en honden zitten vast op hun dak. Burgemeester George Sakellariou riep al de hulp in van het leger. “Inwoners dreigen te verdrinken in hun huis”, klinkt het. Intussen is het aantal doden na de zware overstromingen gestegen tot vier.

Er zijn reddingsoperaties aan de gang, maar door de slechte weersomstandigheden kunnen helikopters niet opstijgen. In Pelion zitten 150 inwoners dan weer drie dagen vast zonder water, voedsel en elektriciteit.

Belangrijkste snelweg geblokkeerd

Ook elders is de schade immens. De belangrijkste autosnelweg van het land, tussen de hoofdstad Athene en het noordelijke Thessaloniki (de tweede stad van Griekenland), is sinds woensdagavond gesloten vanwege het noodweer. Over een afstand van zo’n 200 kilometer kan de belangrijkste snelweg niet worden gebruikt. Er rijden ook geen treinen meer tussen de twee steden. Ook andere wegen zijn door de Griekse politie gesloten.

Ongezien

In de Griekse bergachtige streek Magnesia, in de regio Thessalië, viel eerder op 24 uur tussen de 600 en 800 mm regen. De afgelopen decennia is dat nooit eerder gebeurd, zei meteoroloog Dimitris Ziakopoulos tijdens een persconferentie in Athene. “Het gaat om een uitzonderlijke situatie”, voegde Vassilis Kikilias, minister voor de Klimaatcrisis, toe. “De intensiteit en de duur van het fenomeen zijn ook ongezien.”

De grote laagvlakte in de regio Thessalië, de “graanschuur” van Griekenland, staat momenteel onder water. De infrastructuur is zwaar getroffen: in veel dorpen en grote delen van de steden Volos, Larisa en Karditsa, is er geen stroom en geen water.

Moeilijke evacuaties

“Zoiets hebben we nog niet gezien. Alleen in de nacht moesten we 5.000 keer uitrukken om mensen te helpen”, aldus brandweerwoordvoerder Giorgos Artopoios op de Griekse radio. Veel mensen werden met rubberboten in veiligheid gebracht. Wie nog vastzit in zijn huis, krijgt de raad om de bovenverdiepingen op te zoeken. Inwoners worden stelselmatig geëvacueerd, maar hen bereiken is volgens de Griekse brandweer erg lastig. Op sommige plekken staat het water in de regio tot wel twee meter hoog.

Leger

Vanwege de dramatische toestand in de door onweders geteisterde centrale regio’s heeft premier Kyriakos Mitsotakis de inzet van het leger bevolen. Daarbij ook een brigade van marine-infanteristen, die in de buurt van de volledig met modder bedekte havenstad Volos gestationeerd is. Mitsotakis bezoekt komend weekend het zwaar getroffen Thessalië.

In Larisa, de hoofdstad van Thessalië, is een crisiscel opgericht. Volgens een regeringswoordvoerder is de duidelijke prioriteit momenteel de redding van mensen in de bijna volledig ondergelopen regio.

Hoop

Ook in Athene regende het de ganse nacht. Straten staan onder water en verschillende metrostations moesten worden gesloten. Zware schade in de hoofdstad is er echter niet. En er is hoop: tegen donderdagavond zou het stoppen met regenen. Pas dan zal het volledige plaatje van de schade in Griekenland door storm Daniel ook zichtbaar worden. Die zou in de miljarden kunnen lopen. Burgers die hun have en goed kwijt zijn, zullen steun krijgen van de Griekse staat, klinkt het.

Vier doden

Bij de onweders kwamen volgens officiële cijfers tot nog toe vier mensen om het leven in Griekenland. Donderdag werd het lijk van een herder geborgen in de buurt van de centraal gelegen stad Domokos. Het lichaam werd tussen het puin ontdekt, zo deelde de brandweer mee.

De andere slachtoffers zijn twee mannen en een vrouw. Hun lijken werden de voorbije dagen ontdekt in en rond de havenstad Volos.

Er zijn ook nog mensen vermist, maar hoeveel is niet duidelijk, omdat veel dorpen door het water van de buitenwereld afgesneden zijn. Mensen die daar vastzitten, kunnen vaak niet meer telefoneren, omdat de batterij van hun gsm leeg is en er geen stroom is.

Ook in buurlanden Turkije en Bulgarije vielen al doden door het noodweer. De regio had eerder nog te kampen met een hittegolf.

