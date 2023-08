Zware overstromingen in Slovenië, Oostenrijk en Kroatië eisen vier levens: twee Nederlanders onder slachtoffers

UpdateBij de zware overstromingen in Slovenië meldt de politie een vierde dode, nadat vrijdag al drie doden waren gevallen als gevolg van het noodweer, onder wie twee Nederlanders en een Sloveen. Zaterdagochtend werd ook een vierde mannelijk slachtoffer gevonden aan de oever van de rivier de Sava in hoofdstad Ljubljana. Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat zijn dood het gevolg is van de overstromingen, maar het onderzoek loopt nog, meldt STA. De Sloveense premier Robert Golob spreekt van de “ergste natuurramp in de geschiedenis”. Via 4040 kregen we van onze lezers beelden van het noodweer in Slovenië én buurland Kroatië.

KIJK. Van straten die op kolkende rivieren lijken tot een wolkbreuk die zelfs boven de bergen zichtbaar is: hevige regenval teistert Slovenië, Kroatië en Oostenrijk

Zowel Slovenië als buurland Oostenrijk kampen met ernstige overstromingen. In Slovenië vielen al drie doden, onder wie twee Nederlanders. De precieze doodsoorzaak van de slachtoffers is nog niet bekend.

Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is bij toeristen, getroffen door hevige regenval. Het noodweer heeft onder meer grote schade veroorzaakt. In Komenda, twintig kilometer ten noorden van de hoofdstad Ljubljana, riepen de autoriteiten de noodtoestand uit. In het dorp Skofja Loka, ten noordwesten van Ljubljana, overstroomden naar verluidt honderden gebouwen en staan talloze straten blank. Ook uit de regio Gorenjska komen talloze meldingen van overstromingen en wegafsluitingen.

Tenslotte kregen we bericht uit Lasko, dat aan de Savinja-rivier ligt en eveneens werd getroffen door overstromingen. Dat is ons gestuurd via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS. Lezer Bart Van Moerkerke verblijft daar in een hotel. Hij schrijft ons over “geblokkeerde straten”, een ondergelopen garage en liften die niet meer werken in het hotel.

Ook vele duizenden toeristen in Slovenië ondervonden zware overlast door het noodweer. An Hermans uit het Limburgse Dilsem-Stokkem was pas net met haar man en twee kinderen van 12 en 14 gearriveerd in het land na eerst een week in Oostenrijk te hebben doorgebracht, toen het wassende water toesloeg op hun camping bij Terme Čatež, aan de oevers van de rivier de Sava bij de grens met Kroatië.

“Het heeft hier heel veel geregend. We wilden vanavond gaan zwemmen, maar kregen te horen dat het niet meer kon, uit angst voor overstromingen”, vertelt ze over de telefoon. “Op een gegeven moment keek ik uit het raam van het huisje en zag ik dat allemaal auto's weg begonnen te rijden. Een Nederlander vertelde me dat de camping, een hele grote, werd geëvacueerd.”

Hermans, haar gezin en andere campinggasten kregen de opdracht gefaseerd te evacueren en konden alleen enkele essentiële bezittingen als paspoorten en portefeuilles meenemen. Ze zegt tevreden te zijn over de ordentelijke wijze waarop de camping is geëvacueerd en mensen in veiligheid zijn gebracht, maar het is onduidelijk wat er de komende uren en dagen gaat gebeuren.

“We hebben de rest in het huisje laten liggen. We staan nu met veel andere mensen op een parking bij een winkel”, gaat ze verder. “We weten ook niet precies hoe of wat, want de mensen hier spreken weinig Engels en ook uit het nieuws op televisie werden niet veel wijzer.”

Hermans zegt dat ze nooit eerder zoiets heeft meegemaakt. “Thuis wonen we vlakbij de Maas en hebben we weleens overstromingen meegemaakt, maar nooit zoiets.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Uitzicht vanuit Hotel Thermana Park in Lasko, Slovenië. © Bart Van Moerkerke

“Ergste natuurramp in geschiedenis”

De schade in Slovenië als gevolg van het noodweer is enorm. Volgens premier Robert Golob is twee derde van Slovenië getroffen door “de ergste natuurramp” in de jonge geschiedenis van het land. De schade komt waarschijnlijk boven de 500 miljoen euro uit, meldt Golob volgens persbureau STA.

Huizen, wegen en de energie-infrastructuur zijn zwaar getroffen door het noodweer. Volgens Golob zijn grote inspanningen vereist om terug te kunnen keren naar het normale leven. Črna na Koroškem, een plaatsje in een smalle vallei in het noorden van het land, is volledig van de omgeving afgesneden. Drinkwater en andere benodigdheden worden per luchtbrug naar de plaats gebracht.

Hoewel winkels in het land normaal gesloten zijn op zondag, gaan de winkels die voedsel verkopen deze zondag wel open.

President Nataša Pirc Musar zei dat in twee dagen tijd meer dan 3.000 incidenten zijn geregistreerd in 145 van de 212 gemeenten in Slovenië. 121 mensen werden met een helikopter geëvacueerd. Volgens de president tonen deze cijfers “de verschrikkelijke omvang van de catastrofe, die Slovenië sinds zijn onafhankelijkheid nog niet heeft meegemaakt”. Het land werd in 1991 onafhankelijk.

Verschillende landen hebben hulp aangeboden volgens de president. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen noemt de gebeurtenissen in Slovenië “hartverscheurend”. De Sloveense Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič is in Ljubljana voor overleg.

Ondanks de situatie is het volgens Golob niet nodig om de noodtoestand uit te roepen. De premier vindt dat het land een van de beste systemen voor rampenbestrijding in Europa heeft.

(Lees verder onder de kaart)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Oostenrijk werd vooral het district Völkermarkt zwaar getroffen. De autoriteiten hebben de inwoners opgeroepen om enkel de auto te nemen voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen. Ook is de hulp van het leger ingeschakeld. Elders kregen burgers het advies om niet in kelders te schuilen, maar op de bovenste verdiepingen te blijven, en om bruggen te vermijden. Volgens de Oostenrijkse verkeersorganisatie OAMTC zijn tal van grensovergangen tussen Oostenrijk en Slovenië als gevolg van overstromingen, modder- en puinlawines versperd, waaronder ook de Ljubelj-bergpas.

In de deelstaat Burgenland werd in het district Jennersdorf de voorbije nacht dan weer 70 liter regen per vierkante meter gemeten. De brandweer moest uitrukken om water weg te pompen en omgevallen bomen te verwijderen. En ook in de deelstaat Stiermarken was er sprake van overstromingen en zaten vrijdagvoormiddag als gevolg van het noodweer zo’n 4.000 gezinnen zonder stroom.

Ook in Kroatië is sprake van fikse wateroverlast. Dago Heirbaut, een van onze lezers, is daar momenteel op vakantie en stuurde ons beelden vanuit kustplaats Rijeka. Daar si hij moeten vertrekken met de auto omdat alle straten blank stonden. Een geplande campingtrip viel letterlijk in het water. Daarom zit hij nu op hotel, zo laat hij ons weten.

Volledig scherm Een overstroomde straat in Kamnik, Slovenië. © REUTERS

Volledig scherm Een man loopt door het water in Domzale, Slovenië. © REUTERS