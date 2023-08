Zware overstromingen in Slovenië, Oostenrijk en Kroatië eisen drie levens: twee Nederlanders onder slachtoffers

UpdateBij de zware overstromingen in Slovenië zijn drie mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee Nederlanders en een Sloveen, meldt het persagentschap ‘STA’. Ook het zuiden van Oostenrijk lijdt onder het noodweer. De zware regenval van de voorbije uren en dagen heeft ernstige overstromingen en modder- en puinlawines veroorzaakt. Via 4040 kregen we van onze lezers beelden van het noodweer in Slovenië én buurland Kroatië.

KIJK. Van straten die op kolkende rivieren lijken tot een wolkbreuk die zelfs boven de bergen zichtbaar is: hevige regenval teistert Slovenië, Kroatië en Oostenrijk

Zowel Slovenië als buurland Oostenrijk kampen met ernstige overstromingen. In Slovenië vielen al drie doden, onder wie twee Nederlanders. De precieze doodsoorzaak van de slachtoffers is nog niet bekend.

Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is bij toeristen, getroffen door hevige regenval. Het noodweer heeft onder meer grote schade veroorzaakt. In Komenda, twintig kilometer ten noorden van de hoofdstad Ljubljana, riepen de autoriteiten de noodtoestand uit. In het dorp Skofja Loka, ten noordwesten van Ljubljana, overstroomden naar verluidt honderden gebouwen en staan talloze straten blank. Ook uit de regio Gorenjska komen talloze meldingen van overstromingen en wegafsluitingen.

Tenslotte kregen we bericht uit Lasko, dat aan de Savinja-rivier ligt en eveneens werd getroffen door overstromingen. Dat is ons gestuurd via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS. Lezer Bart Van Moerkerke verblijft daar in een hotel. Hij schrijft ons over “geblokkeerde straten”, een ondergelopen garage en liften die niet meer werken in het hotel.

Volledig scherm Uitzicht vanuit Hotel Thermana Park in Lasko, Slovenië. © Bart Van Moerkerke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Oostenrijk werd vooral het district Völkermarkt zwaar getroffen. De autoriteiten hebben de inwoners opgeroepen om enkel de auto te nemen voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen. Ook is de hulp van het leger ingeschakeld. Elders kregen burgers het advies om niet in kelders te schuilen, maar op de bovenste verdiepingen te blijven, en om bruggen te vermijden. Volgens de Oostenrijkse verkeersorganisatie OAMTC zijn tal van grensovergangen tussen Oostenrijk en Slovenië als gevolg van overstromingen, modder- en puinlawines versperd, waaronder ook de Ljubelj-bergpas.

In de deelstaat Burgenland werd in het district Jennersdorf de voorbije nacht dan weer 70 liter regen per vierkante meter gemeten. De brandweer moest uitrukken om water weg te pompen en omgevallen bomen te verwijderen. En ook in de deelstaat Stiermarken was er sprake van overstromingen en zaten vrijdagvoormiddag als gevolg van het noodweer zo’n 4.000 gezinnen zonder stroom.

Ook in Kroatië is sprake van fikse wateroverlast. Dago Heirbaut, een van onze lezers, is daar momenteel op vakantie en stuurde ons beelden vanuit kustplaats Rijeka. Daar si hij moeten vertrekken met de auto omdat alle straten blank stonden. Een geplande campingtrip viel letterlijk in het water. Daarom zit hij nu op hotel, zo laat hij ons weten.

Volledig scherm Een overstroomde straat in Kamnik, Slovenië. © REUTERS

Volledig scherm Een man loopt door het water in Domzale, Slovenië. © REUTERS