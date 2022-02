Zware overstromingen eisen al zeker elf levens in Ecuador

Verdachte doodschie­ten twee agenten in Duitsland stond klaar in slagers­schort om wild te versnijden toen politie hem oppakte

Een van de mannen die verdacht worden van het doodschieten van twee agenten in Duitsland, stond klaar in slagersschort om wild te versnijden toen hij gisteravond werd opgepakt. Het blad ‘Bild’ publiceerde een foto die toont hoe hij wordt weggeleid. Even voor de arrestatie vond de politie de wagen van de verdachten, die beschadigd was met kogelgaten. Intussen raakte ook bekend dat een van hen geen vergunning had om te jagen en geen wapens meer mocht bezitten.

