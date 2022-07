Zware natuurbrand in zuiden van Frankrijk: vier brandweermannen gewond, al 180 hectare al verwoest

Oostenrijk reageert geschokt op zelfmoord arts die bedreigd werd door antivaxers

In Oostenrijk wordt geschokt gereageerd op de zelfmoord van een vrouwelijke arts die bedreigd werd omdat ze campagne voerde voor vaccinatie tegen Covid-19. Zondagavond wordt in de stad Steyr een wake gehouden. Maandag zal in het centrum van Wenen een herdenking worden georganiseerd met een zee van lichtjes. Dat kondigde initiatiefnemer David Landau aan op Twitter, onder de hashtag #YesWeCare.

17:08