Zware natuurbrand in Franse Gard: vier brandweermannen gewond, 180 hectare al verwoest

Geruststel­len­de brief uit Oekraïne over Lahbib: "Geen vertrou­wens­breuk tussen ons land en Oekraïne”

Kersvers minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft een duidelijke brief geschreven naar haar collega van Buitenlandse Zaken in Oekraïne waarin ze benadrukt dat, ondanks haar bezoek aan de Krim, ze toch de annexatie veroordeelt. Eergisteren is er een antwoord gekomen van haar Oekraïense collega Dmytro Koeleba, die zegt dat hij geen seconde twijfelt aan de steun van ons land of aan minister Lahbib zelf. Vicepremier Vincent Van Quickenborne, die nu dienst doet als zomerpremier, benadrukte in ‘VTM NIEUWS’ dat er geen probleem is voor hem: “Er is geen vertrouwensbreuk tussen ons land en Oekraïne. We zitten duidelijk op dezelfde lijn.”

15:08