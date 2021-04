Zware lockdown in Turkije van kracht: niet meer buiten zonder geldige reden en alcoholverbod

Twee leraars organise­ren illegale schoolreis naar Turkije: eerst met bus naar Duitsland om reisverbod te omzeilen, dan met vliegtuig naar Istanboel

28 april Een middelbare school in Vorst beraadt zich over het lot van twee leraars die tijdens de paasvakantie stiekem een schoolreis naar Istanboel in Turkije organiseerden met twaalf leerlingen. Dat heeft de directie bevestigd aan de redactie van HLN. De reis druiste in tegen de coronaregels, want op dat moment was een reisverbod van kracht. “Er zullen in elk geval gevolgen zijn", reageert directeur Christian Watterman van de school La Cime.