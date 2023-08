Zware kritiek op arrestatie nabij Parijs: man wordt omvergereden door politiewagen en hardhandig overmeesterd

Tientallen mensen in Afghanis­tan wachten al meer dan een jaar op humanitair visum om naar België te komen

Twee jaar na de machtsovername door de taliban in Afghanistan, wachten nog altijd veel mensen op een humanitair visum om naar ons land te komen. Solidariteitsorganisatie 11.11.11 heeft weet van “enkele tientallen dossiers”. “Meer dan een jaar wachttijd is te lang om mensen in het ongewisse te laten, we pleiten om die in te korten naar maximaal drie maanden”, zegt Flor Didden, expert migratie bij 11.11.11, maandag in De Ochtend.