Zware klap voor Russische vloot in Zwarte Zee: dit is het indrukwekkende palmares van het uitgeschakelde oorlogsschip Moskva

De Russische vloot in de Zwarte Zee heeft een zware klap gekregen. Oorlogsschip Moskva moest afgelopen nacht geëvacueerd worden nadat er brand was ontstaan aan boord. Over de ware toedracht is nog geen duidelijkheid, maar vast staat dat de machtigste oorlogsbodem in de regio minstens tijdelijk buiten gebruik is. Dat wil zeggen: als hij al niet op de bodem van de zee ligt. De Moskva heeft nochtans een indrukwekkende staat van dienst.

Het schip kwam na de inval van Rusland in Oekraïne een eerste keer in beeld aan het intussen beruchte Slangeneiland, ten westen van de Krim. Het was de eerste dag van de invasie en verscheidene Russische oorlogsschepen doken meteen op voor de kust van de strategisch gelegen rots. Ook de Moskva.

“Geef je over of we openen het vuur”, was te horen in gesprekken tussen aanvallers en verdedigers. Wat één van de dertien Oekraïense grenswachten het intussen legendarische antwoord “go fuck yourself” ontlokte.

Deuk

Dat laatste is wat de geschiedenis zich zal herinneren van het incident, niet dat de Russen het eiland even later innamen. Het was meteen een deuk in het imago van de Moskva en de machtige Russische vloot in de Zwarte Zee, want algemeen werd aangenomen dat de Oekraïense marine daar niet tegen opgewassen was.

Volledig scherm Het Oekraïense grenseiland Zmiiny, ook wel Slangeneiland genoemd. © LOCATION4FILM.COM.UA

De Moskva is eigenlijk een mobiele raketbatterij van bijna 200 meter lang en 12.500 ton zwaar, bemand door een 500-tal opvarenden. Het schip zou voldoende antischeepsraketten aan boord hebben om de volledige Oekraïense vloot weg te vagen en met zijn luchtverdedigingsraketten zou elke luchtaanval tegen de Russische vloot op de Zwarte Zee geen schijn van kans maken. Zijn radars zouden tot 320 kilometer en verder kunnen zien.

Zijn imponerende reputatie had het zwaar bewapende oorlogsschip al van in het begin, toen het nog de Slava heette. Het werd in 1983 in dienst genomen en moest in oorlogstijd de open zee op kunnen varen om de schepen van de NAVO het hoofd te bieden. Pas in 2000 werd het omgedoopt tot Moskva, na een grote opknapbeurt.

Volledig scherm President Vladimir Poetin op de Moskva. © via REUTERS

Aan boord zijn zestien vaste installaties om supersonische P-1000 antischeepsraketten af te vuren met een bereik van bijna 500 kilometer en buizen om 64 S-300 luchtafweerraketten te lanceren met een straal van 90 kilometer. Daarnaast heeft het schip Osa-raketlanceerders voor eigen luchtafweer ter beschikking, een hele reeks kanonnen, waaronder twee 130 millimeter kanonnen die doelen op een afstand van 25 kilometer kunnen raken, maar ook torpedobuizen en een helikopter.

De Moskva leidde de aanval van de Russische marine op Georgië in 2008 en beschermde drie amfibieschepen die infanteriesoldaten aan land brachten. Tijdens de Russische invasie van de Krim in 2014 lag het oorlogsschip in de Donuzlav Baai en hield het daar Oekraïense schepen tegen. Een jaar later dook het op aan de Syrische kust om Russische troepen te beschermen tegen eventuele aanvallen vanuit de lucht of vanop het water.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Sinds de inname van Slangeneiland patrouilleerde de Moskva in de Zwarte Zee. Daarbij keerde het schip af en toe terug naar zijn thuishaven Sebastopol op de Krim. De bodem nam ook deel aan een reeks grootschalige demonstraties, waarbij een aanval op de Oekraïense havenstad Odessa werd gesimuleerd.

Wat er gisteren precies gebeurd is met de Moskva, blijft onduidelijk. Oekraïne zegt het schip geraakt te hebben met twee Neptune-kruisraketten en Rusland houdt vol dat munitie aan boord ontplofte nadat er brand uitbrak. Vast staat dat alle bemanningsleden van boord werden gehaald. Het is ook niet duidelijk wat de toestand van het schip op dit moment is. Het Russische ministerie van Defensie gaf toe dat het zwaar beschadigd is, maar volgens sommige bronnen zou het zelfs gekapseisd of gezonken zijn. Dat laatste is echter niet bevestigd. Normaal had de Moskva zeker tot 2040 in de omloop moeten blijven.

Moskva heeft nochtans al bewezen dat het een raket aankan. De marine van Georgië slaagde er in 2008 in om het schip te raken. De herstelwerken duurden een jaar, maar in 2010 voer het weer uit.

