Zware explosie in garage in Bordeaux: bejaarde vrouw overleden, echtgenoot raakt zwaargewond

De ontploffing vond zaterdagochtend rond 8 uur plaats in een garage in de wijk Chartrons, nabij het centrum van de Franse stad. Een garage en twee aangrenzende gebouwen werden vernield, aldus de brandweer. Eerder was er sprake van drie gewonden, maar de brandweer heeft dat cijfer gecorrigeerd naar 1 zwaargewonde. Het zwaargewonde slachtoffer is een 89-jarige bewoner van het gebouw. Zijn echtgenote, een 88-jarige vrouw, raakte bedolven onder het puin en overleefde de ontploffing niet. Zij werd later teruggevonden met de hulp van speurhonden. Daarnaast raakte ook een garagist vermist. Hij werd na de middag levend van onder het puin gehaald.