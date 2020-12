Zware explosie in centrum Nashville: politie spreekt van “bewuste daad”

VS willen consulaat in Westelijke Sahara openen

24 december De Amerikaanse regering start het proces voor de opening van een consulaat in het omstreden gebied van de Westelijke Sahara. Bovendien begint onmiddellijk een virtuele vertegenwoordiging, zo kondigt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag op Twitter aan. Washington had de soevereiniteit van Marokko over het gebied erkend, in ruil voor een normalisering van de betrekkingen met Israël.