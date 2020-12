Zware explosie in centrum Nashville: agent ontdekte boodschap op camper dat bom binnen vijftien minuten zou ontploffen

Inwoners van de Amerikaanse stad Nashville zijn op kerstochtend opgeschrikt door een krachtige explosie. In het centrum van de hoofdstad van de staat Tennessee ontplofte een camper. De politie stelt dat het “lijkt te gaan om een bewuste daad”. Het onderzoek is in volle gang.

De politie van Nashville bevestigt dat de krachtige explosie vroeg op de ochtend is veroorzaakt door een bom in een camper. Een agent ontdekte een boodschap op de camper dat een bom binnen vijftien minuten zou ontploffen, meldt een verslaggever van de lokale nieuwszender FOX17.

De politie liet het gebied meteen ontruimen. De explosie in een straat in hartje centrum van de stad veroorzaakte aanzienlijke schade. Gevels van oudere gebouwen stortten in of werden zwaar beschadigd, blijkt uit beelden van de ravage. Door de ontruiming en het tijdstip van de explosie bleef het aantal slachtoffers voor zover bekend beperkt tot enkele lichtgewonden.

De politie had eerder al gezegd dat de ontploffing een opzettelijke daad was. President Trump werd op de hoogte gebracht. Het onderzoek is in handen van de landelijke recherche FBI.

Volgens lokale zender Channel 5 zijn drie mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zijn in elk geval niet kritiek, lieten de lokale autoriteiten aan de nieuwszender weten.

“Politie denkt aan mislukte aanslag”

Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers gevallen zijn. “Daar zijn enkele verklaringen voor”, stelt VTM-journaliste Katleen Peeraer. “In de bewuste straat staan veel bedrijfsgebouwen, maar ook heel wat bars en restaurants. Om 6.30 uur was er natuurlijk niemand aanwezig. Door het vroege uur lagen de meeste bewoners ook nog in bed.”

Het gaat nog wel om een voorlopige balans. De politie gaat van deur tot deur om er zeker van te zijn dat in de gebouwen niemand gewond geraakt is.

In de buurt zijn geen klassieke doelwitten die normaal voor een aanslag uitgekozen worden. “Er staan geen ambassades of religieuze gebouwen. Op een dag als Kerstmis zou bijvoorbeeld ook een kerk geviseerd kunnen worden, maar dat is hier evenmin het geval. De politie denkt daarom aan de piste van een mislukte aanslag. Misschien had die kampeerwagen op een ander moment en op een andere plek tot ontploffing moeten gebracht worden.”

