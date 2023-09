Zware brand in noordoosten van Griekenland bijna onder controle

“Volgens de laatste informatie die we krijgen van de brandweer is de voorkant van de Dadia-brand bijna volledig onder controle”, zegt hij, terwijl hij bevestigde dat de teams ter plaatse blijven om het gebied in de gaten te houden. De bosbrand in Dadia wordt beschouwd als een “mega-brand” en heeft al zo’n 81.000 hectare bos vernield, ongeveer de helft van de totale oppervlakte die in Griekenland sinds het begin van de zomer is afgebrand.