Zware bosbranden in regio rond Malaga na zes dagen ‘onder controle’

Nu ook opnieuw bosbranden in Spanje door verzengen­de hittegolf

12 augustus De hittegolf die een groot deel van het Iberisch Schiereiland in zijn greep heeft, heeft donderdag de eerste drie bosbranden in Spanje veroorzaakt. Die situeren zich alle drie in het noordoosten van het land. De Spaanse en Portugese autoriteiten hebben het waarschuwingsniveau in beide landen ook opgekrikt.