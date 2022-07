Zware bosbranden in Portugal eisen hun tol terwijl hittegolf intensifieert: al 29 gewonden waarvan 12 brandweerlieden

Reeds drie verschillende regio’s in Portugal kampen met zware bosbranden. In Ourém, in het centrum van Portugal, is al 1.500 hectare bos in as gelegd. In het nabijgelegen Pombal woedt ook al enkele dagen een zware bosbrand. Ook in Bragança, in het noordoosten van het land, brandt het hevig. Er zijn ongeveer 3.000 brandweerlieden in de weer om de branden te blussen of op zijn minst onder controle te krijgen. Twaalf van hen raakten gewond.