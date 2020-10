Zware aardbeving vlakbij Grieks eiland Samos en Turkse stad Izmir: beelden tonen hoe gebouwen instorten en tsunami kust overspoelt

Het Amerikaans seismologisch instituut USGS spreekt van een beving met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. De Greek Database of Seismogenic Sources stelde de magnitude vast op 6,9 en het seismologisch instituut in Athene spreek van 6.6. De aardbeving vond plaats rond 15 uur plaatselijke tijd - 13 uur Belgische tijd - op een diepte van 16,5 kilometer. Het epicentrum lag ten noorden van het Griekse eiland Samos, zo’n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir.

Veel mensen renden in paniek de straat op. De schokken waren tot in de Griekse hoofdstad Athene en op het eiland Kreta te voelen. Er zouden ook al verscheidene naschokken te voelen geweest zijn.

Ook in de Turkse kuststad Izmir zou er flink wat schade zijn. Beelden op sociale media tonen ingestorte gebouwen. Staatsomroep TRT toonde ook verschillende auto’s die bedolven zijn onder het puin en mensen die in paniek wegrennen uit hun huizen.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu is er tot nu toe niets bekend over eventuele slachtoffers. Milieuminister Murat Kurum zegt dan weer dat er enkele mensen vastzitten onder het puin. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tweette dat hij bereid is te helpen “met alle middelen die onze staat ter beschikking staan”.

De beving werd zowel in de nabijgelegen steden als in Istanboel, de grootste stad van Turkije, gevoeld, zo’n 540 kilometer naar het noorden, meldt TRT.

Op sociale media lopen ook beelden binnen van een stijging van het waterpeil in Izmir. Op de beelden is een tsunami-achtig effect te zien. Het water stroomt door de straten.

Turkije ligt in een van de meest actieve aardbevingsgebieden ter wereld. In 1999 werd het noordwesten van Turkije getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.4, waarbij meer dan 17.000 mensen omkwamen, onder wie 1.000 in Istanbul. Een andere beving in 2011 in de zuidoostelijke provincie Van had meer dan 600 doden tot gevolg. Izmir zit op een actieve breuklijn.