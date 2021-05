Zware aardbeving nabij Fukushima

Vijf miljoen mensen wachten in Engeland op behande­ling in ziekenhuis door coronapan­de­mie

13 mei Door de coronapandemie wachten in Engeland meer mensen dan ooit op een behandeling in het ziekenhuis. Eind maart stonden bijna 5 miljoen mensen op de wachtlijsten, zo deelde de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) donderdag in Londen mee. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de statistieken in augustus 2007.