Zware aardbeving nabij Chileense basis op Antarctica

De beving werd geregistreerd in zee op ongeveer 210 kilometer ten oosten van de basis, zo verklaarde het nationale bureau voor noodsituaties (Onemi). Het bureau riep de inwoners op Antarctica op de kuststrook te verlaten wegens dreigend tsunamigevaar. De luchtmachtbasis Eduardo Frei ligt op het eiland King George. Nabij de basis, de belangrijkste van Chili op Antarctica, ligt Las Estrellas, een dorpje met een ziekenhuis, een school, een bank, een kapel en een kleine supermarkt. In de zomer verblijven er 150 mensen, in de winter een tachtigtal.

Zaterdag was er ook al een aardbeving met een kracht van 5,9 nabij de Chileense hoofdstad Santiago de Chili. Die beving zorgde volgens het Onemi niet voor noemenswaardige schade.



Chili heeft een lange geschiedenis op vlak van aardbevingen. In het Zuid-Amerikaanse land is in 1960 de zwaarste beving ooit geregistreerd. De stad Valvidia werd toen getroffen door een aardbeving met een kracht van 9,6. In 2010 kwamen meer dan 500 mensen om het leven bij een beving met een kracht van 8,8 nabij de stad Concepcion.