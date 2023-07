Zware aardbeving met magnitude van 7,4 schrikt Alaska op, tsunamialarm afgeblazen

LEVENSVER­HAAL. “Coronatijd was voor haar beste tijd ooit, dan hoefde ze haar masker niet op te zetten”: Nederland­se Sabrina (42) overleed onverwacht in haar slaap

Ze was in alles de overtreffende trap: de mooiste, de liefste, de uitbundigste. Iedereen kende Sabrina van de Reijt (42) uit het Nederlandse Megen, de leukste leidster van het kinderdagverblijf. Niet veel mensen wisten hoe ze ook worstelde, hoe het haar vaak aan vertrouwen ontbrak. Haar levensverhaal raakt vele mensen in Nederland omdat haar partner zo open is en het de kracht van echte liefde aantoont.