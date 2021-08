Zware aardbeving met magnitude van 7,2 treft Haïti: al zeker 227 doden gemeld, ook zware naschokken

Haïti is zaterdag opgeschrikt door een zware aardbeving met een magnitude van 7,2. Daarbij zijn volgens de civiele bescherming al zeker 227 doden gevallen en ook vele gewonden. Intussen blijft de aarde maar beven in het land. De krachtigste naschokken tot nu toe hadden een magnitude 5,2, meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS).

De zware aardbeving met magnitude 7,2 gebeurde rond 08.30 uur lokale tijd en was over heel Haïti te voelen, en volgens lokale media ook in de Dominicaanse Republiek, Cuba en Jamaica.

Het epicentrum van de beving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van Saint-Louis du Sud. Er werd aanvankelijk ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd, maar die is ondertussen weer opgeheven. De Amerikaanse weerdienst NOAA roept de bevolking niettemin op om waakzaam te blijven. In de buurt van het epicentrum kan het peil van het zeewater met dertig centimeter variëren. Het is ook oppassen voor naschokken, want de aarde blijft nabeven in Haïti. De krachtigste nabeving tot nu toe had een magnitude 5,2, er waren ook twee schokken met magnitude 5,1, zo blijkt op de website van het Amerikaans Geofysisch Instituut.

Al meer dan 200 doden

De aardbeving maakte in totaal al zeker 227 dodelijke slachtoffers; in het zuiden verloren 158 mensen het leven. De dodentol is daarmee snel opgelopen. Eerder was nog sprake van in totaal 29 doden. Er zijn ook honderden gewonden en vermisten. Ziekenhuizen blijven nog gewonden binnenkrijgen, aldus de civiele bescherming.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

De Amerikaanse geologische dienst schatte de kans op een hoog aantal slachtoffers al meteen na de beving in als ‘waarschijnlijk’, met schade in een groot gebied in het Caribische land.

Vooral in het zuidwesten van Haïti is er enorme schade aangericht. Op foto’s en video’s op sociale netwerken is te zien dat veel gebouwen verwoest zijn. Er circuleren onder meer beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in Jeremie, een stad van 100.000 inwoners die volgens het Rode Kruis op het eerste gezicht qua schade net zo zwaar is getroffen als bij de verwoestende aardbeving van elf jaar geleden. Ook in Les Cayes, een van de grootste steden van het land, is er grote schade. Een ooggetuige vertelde over ingestorte huizen en hotels en mensen die onder het puin zijn bedolven.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

Noodtoestand

De dramatische situatie noopte premier Ariel Henry ertoe de noodtoestand uit te roepen. Hij belooft alle mogelijke hulp te mobiliseren om slachtoffers te helpen. “We zullen snel handelen”, zei hij.

Amerikaans president Joe Biden heeft intussen ook opdracht gegeven onmiddellijk hulp te bieden. De coördinatie is in handen van oud-VN-ambassadeur Samantha Power, die het Amerikaans bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) leidt.

Krachtiger dan aardbeving in 2010

Als de magnitude van 7,2 wordt bevestigd, is de aardbeving krachtiger dan de zware aardbeving met een magnitude van 7,0 die het Caribische eiland en zowat drie miljoen mensen in januari 2010 trof. Er vielen toen meer dan 200.000 doden en nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking van het straatarme land, raakte dakloos. De wederopbouw kwam traag op gang, mede door de politieke instabiliteit.

De Haïtiaanse president Jovenel Moïse werd vorige maand vermoord.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

De schade na de zware aardbeving in Haïti.

Volledig scherm © EPA

