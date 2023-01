Zware aardbeving met kracht van 7,6 treft Indonesië, tsunamiwaarschuwing uitgestuurd

Heftige bewakings­beel­den tonen hoe klant heft in eigen handen neemt en overvaller doodschiet

Op bewakingsbeelden gedeeld door de Amerikaanse politie is te zien dat een restaurantbezoeker een overvaller neerschiet in de Amerikaanse stad Houston (Texas). De schietpartij gebeurde donderdag 5 januari in een Mexicaans restaurant. Een man met bivakmuts eiste het geld en de smartphones van enkele klanten in de zaak. Hij zwaaide daarbij met een pistool. Een van de klanten nam het heft in eigen handen en schoot de overvaller meerdere keren in de rug. Die laatste overleed ter plaatse. Volgens de politie had de overvaller geen echt pistool mee, het zou gaan om een speelgoedversie.

