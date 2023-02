Zwangere vrouw na 115 uur nog levend vanonder het puin gehaald in Turkije, dodentol aardbeving stijgt tot 24.000

Al meer dan 24.000 mensenlevens zijn nu verloren gegaan na het natuurgeweld in Syrië en Turkije. Turkije meldt zaterdagochtend 20.665 doden, ruim 450 meer dan het aantal dat vrijdag was vastgesteld. In Syrië waren er vrijdag volgens plaatselijke media 3.384 doden gemeld. Een meer recentere update is er nog niet.

Nog steeds overlevenden gevonden

Desondanks gebeuren er nog elke dag mirakels. Zo werd in Kahramanmaras een 46-jarige man door de reddingsdiensten vanonder het puin van een zeven verdiepingen tellend gebouw gehaald, liefst 112 uur na de beving. In de provincie Gaziantep werd een zwangere vrouw gered na 115 uur. In dezelfde provincie werd ook een 9-jarig meisje na 108 uur levend uit het puin gehaald, al konden haar ouders en zus niet meer gered worden. 102 uur na de beving werd ook nog een familie van zes van onder het puin gehaald, meldt staatspersagentschap ‘Anadolu’.

Volledig scherm Reddingswerkers aan het werk in Hatay. © AFP

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn in totaal nu 141.000 Turkse en buitenlandse reddingswerkers ingezet. Al 97 landen hebben hulp gestuurd naar Turkije, waaronder ook ons land.

Ook het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat vandaag in het Turkse Hatay, op dag zes na de eerste aardbeving, opnieuw op zoek naar overlevenden. “Maar de kans dat we nog iemand levend vinden, die is extreem klein te noemen”, zegt teamlid Jop Heinen. Gisteren wist het team nog een jongen van 8 jaar oud levend onder het puin vandaan te halen, 106 uur na de aardbevingen. Heinen zegt dat minuten later een andere reddingsgroep juist een overleden kindje had aangetroffen. “Dat maakt dat we heen en weer geslingerd worden qua gevoelens en ervaringen die we hier als team beleven in het verlenen van hulp aan al die getroffen mensen.”

Volledig scherm Mensen wachten op nieuws over hun vermiste familieleden tussen vernielde gebouwen in Kahramanmaras. © AFP

Afgelopen nacht is het opnieuw erg koud geweest ter plaatse, met een temperatuur in de ochtend van onder het vriespunt, aldus Heinen. “We gaan toch nogmaals een uiterste poging doen”, laat hij weten. Eenzelfde geluid is te horen bij de vele andere reddingswerkers in de regio. Je weet nooit.

De Turkse president gaf vrijdag toe dat er aanvankelijk "bepaalde tegenslagen" geweest zijn in de reactie van de Turkse regering op de ramp. Reddingswerkers in Syrië hebben ook scherpe kritiek geuit op het gebrek aan hulp in bepaalde gebieden.

Volledig scherm Familieleden rouwen om hun geliefden bij een massagraf in Hatay. © AFP

Veel naschokken

De eerste aardbeving vond maandag in de vroege ochtend plaats en had een kracht van 7,7. Maandagmiddag volgde een tweede beving met een magnitude 7,6. Volgens de Turkse autoriteiten hebben er sindsdien al meer dan duizend naschokken plaatsgevonden. De Turkse rampendienst AFAD meldt dat de teller al op bijna 1.900 naschokken zit.

AFAD zegt nog dat er intussen 93.000 mensen uit het rampgebied zijn geëvacueerd. Zo’n 166.000 reddingswerkers bieden noodhulp aan slachtoffers. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn door de aardbeving zowat 5,4 miljoen mensen dakloos geworden.

Volledig scherm Vernieling in Hatay. © AFP

KIJK. Zoon overleeft onder brokstukken dankzij heldhaftige vader die zich als menselijk schild op hem gooide

KIJK. Baby die gered werd van onder het puin, terwijl ze nog met de navelstreng vasthing aan haar omgekomen moeder, krijgt naam

KIJK. Aangrijpend weerzien tussen vader en zoontje