Zwangere vrouw in China heeft miskraam nadat ze ziekenhuis niet binnen mag wegens strenge coronaregels

Aanslagen Parijs Salah Abdeslam verschijnt donderdag voor rechter na coronabe­smet­ting

Salah Abdeslam, die vorige week positief testte op corona, kan aanwezig zijn op de donderdag geplande hoorzitting in het proces over de aanslagen in Parijs. Dat heeft het Franse nationale antiterreurparket (Pnat) aangekondigd. Abdeslam is de hoofdverdachte in het proces over de aanslagen die op 13 november 2015 plaatsvonden in Parijs.

5 januari