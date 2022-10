Zwangere vrouw en haar man komen om bij Russische aanval op Kiev, beelden tonen explosies in stad

Zes maanden zwanger

De zwangere vrouw en haar echtgenoot kwamen om het leven toen hun woongebouw door de Russen werd geraakt. Volgens berichten op Twitter ging het om een jong koppel dat over drie maanden hun baby verwachtte. Ook een oude vrouw werd dood vanonder het puin gehaald. In totaal stierven vier mensen bij de aanval. Verschillende anderen konden levend vanonder de brokstukken bevrijd worden. Behalve het woongebouw zijn ook energievoorzieningen geraakt in Kiev.

De getroffen woonwijk aan de noordwestkant van het centrum werd een week geleden ook al getroffen door Russische luchtaanvallen . “Het lijkt erop dat ze ons iedere maandag nu bestoken”, zei een taxichauffeur in Kiev tegen persbureau AFP. “Het is een nieuwe manier om je week te beginnen.”

Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht meldde dat sinds zondagavond 37 drones, die allemaal vanuit het zuiden Oekraïne binnenvlogen, zijn vernietigd. Dat is volgens hem ongeveer 85 procent van de drones die Rusland heeft ingezet. “Een behoorlijk goed resultaat van onze luchtverdediging en dat aantal zal in de toekomst hoger worden”, zei hij. Ook zijn volgens het ministerie van Defensie drie kruisraketten uit de lucht geschoten.

Bekijk ook: Robin Ramaekers over kamikazedrones in Oekraïne

“Dit toont wanhoop van Russen”

Ook doden in Soemy

Naast de hoofdstad werden vandaag nog andere regio’s in Oekraïne getroffen door de Russen. In de regio Soemy vielen volgens de Oekraïense premier Denys Chmygal drie dodelijke slachtoffers. “Om 5.20 uur troffen drie Russische raketten civiele infrastructuur”, zegt hij. “Zeker drie personen kwamen om. Negen zijn gewond.” Ook energie-infrastructuur in Soemy werd geraakt. Dat was ook het geval in de Dnipropetrovsk.