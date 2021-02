Zwangere vrouw die zichzelf in brand stak in vluchtelingenkamp, mogelijk vervolgd voor brandstichting

“Bewoners Indische sloppen­wijk kregen coronavac­cin aangeboden, maar wisten niet dat ze deel uitmaakten van klinische studie”

12:23 De inwoners van een sloppenwijk in de Indische stad Bhopal, werden in december vanuit een busje toegesproken via een megafoon. “Kom je coronavaccin halen en krijg 750 roepie (8,40 euro)”. Wat er niet bij werd verteld, is dat ze daarmee deel zouden uitmaken van een klinische studie. Het vaccin dat werd toegediend verkreeg nog geen markttoelating en de helft van de “deelnemers” kreeg een placebo toegediend. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.