Zwangere Russische vrouwen reizen massaal naar Argentinië voor hun bevalling

Onze reporter in zwaarst getroffen regio van Turkije: “Dit is de waanzin voorbij. De hele stad is onbewoon­baar”

Onze reporter Julie Colpaert van VTM Nieuws en haar cameraman Jo Verstichel zijn na een urenlange rit aangekomen in één van de zwaarst getroffen regio’s in Turkije, in de stad Hatay. “Dit is het ergste wat we ooit al gezien hebben”, vertelt ze als ze heel even telefoonverbinding heeft.

11 februari