Zwangere dochter Steve Irwin maakt bijzondere foto van ouders na

Bindi (22), de zwangere dochter van de in 2006 overleden Steve Irwin, heeft een bijzondere foto van zichzelf en haar ouders nagemaakt. Dat laat de Australische, die als dierenfanaat al jaren in de voetsporen van haar vader treedt, zien op Instagram.

Op het origineel is te zien hoe Steve, wereldberoemd als The Crocodile Hunter, samen met Bindi de bolle buik van zijn vrouw Terri kust. Zij was op dat moment zwanger van hun tweede kind Robert.

Bindi verwacht momenteel haar eerste kindje met echtgenoot Chandler Powell (24), een dochter. Op de nieuwe versie van de foto kust hij haar inmiddels flinke buik. “Een heel bijzonder moment opnieuw gedaan”, schrijft Bindi tegenover haar 4,2 miljoen volgers. “Liefde in het derde trimester.”

Kleine dierenworstelaar

Irwin maakte afgelopen augustus bekend dat ze zwanger is. “Kleine dierenworstelaar op komst”, grapte ze toen. Bindi en Chandler ontmoetten elkaar in 2013 toen de Amerikaanse wakeboarder de Australia Zoo bezocht en een rondleiding van haar kreeg. In diezelfde dierentuin stapten ze afgelopen maart in het huwelijksbootje.

“Terwijl we ons klaarmaken voor het nieuwe jaar, wil ik mijn echtgenoot bedanken”, schreef ze onlangs nog. “Zeven jaar geleden werd ik verliefd op zijn goede hart en zijn lach die de wereld verlicht. In 2021 mag ik zien hoe deze ongelofelijke man de meest geweldige vader wordt voor onze mooie dochter.”

De zwangerschap is uiteraard mooi nieuws voor de familie, die in de geest van wijlen Steve Irwin nog elke dag met dieren bezig is. Op haar 22ste verjaardag stond Bindi op Instagram nog stil bij haar bijzondere ouders.

“22 jaar geleden kozen mijn ouders ervoor een gezin te stichten. Ik ben eeuwig dankbaar voor hun onvoorwaardelijke liefde en aanmoediging om mijn dromen na te jagen. Ik koos de twee meest meelevende, toegewijde en liefdevolle mensen ter wereld als mijn mama en papa.”

