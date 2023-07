Zwaarste zomerstorm ooit in Nederland haalt 146 km/u: vrouw (51) sterft door omgewaaide boom op wagen - Code geel bij ons verlengd tot 21 uur

Franse spoorweg­maat­schap­pij moet boete betalen voor dood van kat na landelijke ophef: “Schamen jullie je niet?”

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF is dinsdag door een rechtbank schuldig bevonden aan nalatigheid, nadat een trein een kat had overreden in het station Montparnasse in Parijs. Het opmerkelijke incident met de poes leidde tot landelijke ophef in Frankrijk.