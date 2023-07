Zwaarste zomerstorm ooit in Nederland haalt 146 km/u: bomen omgewaaid op snelweg, treinverkeer wordt stilgelegd

KIJK. Eerste volledig elektri­sche vliegende auto mag beginnen met testritten én -vluchten

Wat ooit enkel mogelijk was in sciencefictionfilms, lijkt nu bijna binnen handbereik. Alef Aeronautics, een Amerikaanse startup die door SpaceX gesteund wordt, heeft goedkeuring gekregen om testritten en -vluchten uit te voeren met hun volledig elektrische vliegende auto ‘Model A’. De autofabrikant neemt trouwens nu al pre-orders aan voor de auto, die in 2025 beschikbaar zou zijn. Voor zo’n 300.000 dollar (ruim 275.000 euro) is deze futuristische wagen binnenkort van jou.